Быстров: У «Зенита» слишком большой запас прочности, чтобы обращать внимание на потерю очков и травму Клаудиньо"

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью питерцев в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«У «Зенита» слишком большой запас прочности, чтобы обращать внимание на потерю очков и травму Клаудиньо. Они могут терять очки еще туров пять. Когда они поймут, что больше нельзя терять очки, они будут включаться на полную. Сейчас они играют так, как им комфортно. Первый тайм с «Ахматом» в исполнении «Зенита» был, как обычно, хороший. Ошибка вратаря, вот и все. Даже вдесятером у них особых проблем не было», — сказал Быстров «СЭ».

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.