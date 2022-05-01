Комментатор Орлов открыл тайну о премиальных «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о матче «Спартак» — «Зенит», который состоится в 29-м туре РПЛ.
— Какая теперь внутренняя мотивация у Сергея Семака? Может быть, догнать Олега Романцева и шесть раз подряд стать с «Зенитом» чемпионом?
— Меня подкупает в нем сдержанность, корректность, чувство юмора. Ему порой задают каверзные вопросы, но он сохраняет спокойствие. Умеет себя вести. У нас в РПЛ много разных тренеров... Есть истеричные, есть вечно всем недовольные. В одном клубе принято бегать по бровке. Но Сергей Богаднович этого не делает. Он оказался педагогом. Нашел ключик к каждому! Фантастический успех Семака! Сначала вывел скромную «Уфу» в квалификацию Лиги Европы, потом четыре раза стал чемпионом с «Зенитом». В этом сезоне питерцы очень достойно сыграли в Лиге чемпионов. 3:3 с «Челси». А как радовался «Ювентус» победному голу? С «Бетисом» в Лиге Европы играли на равных! Вот что самое главное. «Зенит» не выглядел мальчиком для битья. Посмотрим, какое решение примет УЕФА в отношении наших клубов. Если нас отсекут, то мы еще больше отстанем от Европы.
— Сидит ли в головах у игроков «Зенита» еще одна цель на сезон — отправить «Спартак» в стыки?
— Хотите открою вам маленькую тайну?
— Конечно.
— За победу над «Спартаком» «Зенит» все равно получает повышенные премиальные. Вот и делайте выводы сами, какой получится эта игра.
Матч 29=го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая в Москве.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0