Комментатор Орлов открыл тайну о премиальных «Зенита» в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о матче «Спартак» — «Зенит», который состоится в 29-м туре РПЛ.

— Какая теперь внутренняя мотивация у Сергея Семака? Может быть, догнать Олега Романцева и шесть раз подряд стать с «Зенитом» чемпионом?

— Меня подкупает в нем сдержанность, корректность, чувство юмора. Ему порой задают каверзные вопросы, но он сохраняет спокойствие. Умеет себя вести. У нас в РПЛ много разных тренеров... Есть истеричные, есть вечно всем недовольные. В одном клубе принято бегать по бровке. Но Сергей Богаднович этого не делает. Он оказался педагогом. Нашел ключик к каждому! Фантастический успех Семака! Сначала вывел скромную «Уфу» в квалификацию Лиги Европы, потом четыре раза стал чемпионом с «Зенитом». В этом сезоне питерцы очень достойно сыграли в Лиге чемпионов. 3:3 с «Челси». А как радовался «Ювентус» победному голу? С «Бетисом» в Лиге Европы играли на равных! Вот что самое главное. «Зенит» не выглядел мальчиком для битья. Посмотрим, какое решение примет УЕФА в отношении наших клубов. Если нас отсекут, то мы еще больше отстанем от Европы.

— Сидит ли в головах у игроков «Зенита» еще одна цель на сезон — отправить «Спартак» в стыки?

— Хотите открою вам маленькую тайну?

— Конечно.

— За победу над «Спартаком» «Зенит» все равно получает повышенные премиальные. Вот и делайте выводы сами, какой получится эта игра.

Матч 29=го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая в Москве.