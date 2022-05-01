Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством. Сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат России-2021/22.

«Футбольная столица растет и строится! Всех с победой. «Зенит» — чемпион!» — приводит официальный сайт клуба слова Миллера.

Питерцы взяли золото РПЛ в четвертый раз подряд и в восьмой в истории.