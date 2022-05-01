На 26-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья с его позиции не мог видеть, что в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с правой рукой Самюэля Жиго.

«Спартак» — «Крылья Советов».

Видеоассистенты Иван Сиденков и Максим Гаврилин провели проверку и предложили судье убедиться, что его решение неверное: рука защитника находилась в неестественном положении — была задрана вверх. На 29-й минуте Турбин после просмотра видеозаписи изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

При этом возник вопрос, почему он не показал вторую желтую карточку Жиго и не удалил его с поля. Судья решил, что игрок «Крыльев Советов» не нанес удар по воротам, а попытался сделать передачу. Во всяком случае, так можно попытаться объяснить действия Турбина.