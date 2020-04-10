«Идите учить текст, скоро спектакль». Губерниев ответил актеру Баринову, который вступился за Семина

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал о беседе с Народным артистом России и известным болельщиком «Локомотива» Валерием Бариновым. Главной темой диалога стала публикация главного тренера московской команды Юрия Семина.

Ранее в колонке для «СЭ» с заголовком «Не обижайте футболистов» Семин предложил не урезать игрокам зарплаты в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса. Позже Губерниев сравнил главного тренера «Локо» с персонажем мультфильма «Утиные истории» Скруджом Макдаком.

«Ох, какие страсти, позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов! Народный артист РФ позвонил и давать орать, дескать, не трогай Семина и футбол! Ну, с Семиным они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок! Но насчет футбола... То, что я в нем ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать. Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль. С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!» — написал в Telegram Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Скрудж Макдак из Семина вышел так себе» // Валерий Баринов: «А кого Семин должен защищать? Он — тренер и футболисты ему как дети»