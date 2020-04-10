Дмитрий Губерниев: «Скрудж Макдак из Семина вышел так себе»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на публикацию главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в Instagram о том, что футболисты команды готовы пойти на понижение зарплаты в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в колонке для «СЭ» с заголовком «Не обижайте футболистов» Семин предложил не урезать игрокам зарплаты в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.

— Значит, можно игроков обижать? Правда, Юрий Палыч? Скрудж Макдак из Семина вышел так себе... Вперёд, Василий Кикнадзе, верим в гендиректора «Локо»! — написал в своем Telegram-канале Губерниев.