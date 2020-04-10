Народный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление своего друга главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина, который призвал не набрасываться на футболистов из-за их позиции по зарплате.

— А кого он должен защищать? Врачей, политиков? Семин — тренер и футболисты ему как дети. Лично у вас есть возражения? — начал разговор Баринов.

— Возражения есть у многих других.

— Семин лишь объективно обрисовал ситуацию. Карьера футболиста — это в большинстве своем 10-12 лет. Причем все это время он получает травмы. И дело совсем не в нежелании футболистов пойти на этот шаг, дело в подходе к ним. Нужно нормальное общение. А когда к ним подходят и начинают говорить в таком тоне... Не знаю, кто согласится. Они ведь действительно помогают людям — пересылают деньги и так далее. Они не бедные люди, но и не самые богатые, уверяю вас.

— Но ведь другие футболисты пошли на снижение зарплат без особых вопросов.

— Знаете, один восточный мудрец сказал: «Не надо спрашивать у человека, что у него лежит в кармане, если там мускатный орех. Все сразу догадываются по запаху». Так что если ты сделал какой-то жест, об этом надо молчать. Некоторые игроки пошли на снижение зарплаты — их право. Они — не звери и жадины, а нормальные люди. В том же «Локомотиве» футболистов собрали, а тренеров даже не пригласили на встречу. Хотя они точно там не помешали бы. Это вообще широкий вопрос, что сейчас делать с футболом. Искусство в таком же положении. У меня сейчас отменилось все! И посадили на минимальную зарплату. Но мне 75-й год, я эту жизнь практически прожил. А у них все только начинается, им еще жить. Пока другие учатся, выстраивают бизнес, они играют в футбол. Будущее мужчины начинается в 30-35 лет, когда он берет ответственность. И футболистам за 10 лет надо много сделать. Я абсолютно солидарен с позицией Семина.

— Но ведь такое мнение может быть неприятно руководству РЖД. Они же спонсируют клуб.

— Считать чужие деньги это самое последнее. «Спартак» нормально собрал ребят, правильно объяснил. А в «Локомотиве» с ребятами и говорили, честно говоря, не очень... Поэтому не вижу смысла кого-то упрекать. Игроки, повторюсь, могут помочь обществу иначе. Помочь конкретным людям, а не просто отдать свои деньги. Понимаю, они люди не бедные, но есть и другой контингент, который получает по несколько миллионов в день. И об этом мало кто пишет. (Дмитрий Зимин)