Известный фанат «Спартака» сказал, примут ли болельщики Кокорина

Активные болельщики «Спартака» считают, что руководство клуба, в первую очередь генеральный директор Шамиль Газизов, должно организовать встречу с новичком московского клуба — нападающим Александром Кокориным.

— Если он будет играть достойно, то мы его примем, — сказал один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов, который известен в фанатской среде под прозвищем «Профессор», в интервью ТАСС. — Конечно, вряд ли он станет легендой, как Федор Черенков, Сергей Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за «Спартак», я не видел.

Его прошлые слова? Отнесем это на издержки молодости! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори «никогда».