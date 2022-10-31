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Сегодня, 17:52

Хусаинов: «Плохо готовят судей. И они сами себя плохо готовят»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судей в первом круге РПЛ.

— В чем причина слабого судейства?

— Плохо готовят судей. И они сами себя плохо готовят. Футболист, чтобы добиться высокого мастерства, должен каждый день что-то делать — работать в мячом, бегать кроссы, следить за своей формой. У арбитров то же самое должно быть. Но как они могут тренировать, если соревнований в России проводится мало? Особенно в глубинке. Только на них арбитры могут получить практику. Неважно, что это — первенство водокачки или города. Там ты «набьешь» навык, будешь совершать ошибки, извлекать из них уроки. У нас проведут кубок в каком-то городе в один день — и все. И еще важно, чтобы судьи тренировались именно бригадой. А так они встречаются вместе только накануне матча РПЛ. И потом не понимают друг друга.

— Судейская бригада — как экипаж космонавтов?

— Безусловно. Особенно с введением ВАР. Сейчас мониторы, переговорные устройства. Нужно очень быстро общаться и принимать решения по ходу матча. Нет времени для долгих дискуссий. Но мы видим, что они есть. И даже после них вердикты странные.

— Короче, судейский корабль еще не взлетел.

— Это невозможно. Нужно перестроить отбор арбитров, их подготовку. Сейчас как отбирают? Если по принципу «Свой — проходи, чужой — стой» — это одно, если по профессиональным достижениям — другое. У нас все похоже на первый вариант, — приводит слова Хусаинова «Рб Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-uroven-sudejstva-v-rpl-sejchas-nizhe-urovnya-masterstva-igrokov/
РПЛ
Сергей Хусаинов
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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