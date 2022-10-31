Хусаинов: «Плохо готовят судей. И они сами себя плохо готовят»

Известный арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судей в первом круге РПЛ.

— В чем причина слабого судейства?

— Плохо готовят судей. И они сами себя плохо готовят. Футболист, чтобы добиться высокого мастерства, должен каждый день что-то делать — работать в мячом, бегать кроссы, следить за своей формой. У арбитров то же самое должно быть. Но как они могут тренировать, если соревнований в России проводится мало? Особенно в глубинке. Только на них арбитры могут получить практику. Неважно, что это — первенство водокачки или города. Там ты «набьешь» навык, будешь совершать ошибки, извлекать из них уроки. У нас проведут кубок в каком-то городе в один день — и все. И еще важно, чтобы судьи тренировались именно бригадой. А так они встречаются вместе только накануне матча РПЛ. И потом не понимают друг друга.

— Судейская бригада — как экипаж космонавтов?

— Безусловно. Особенно с введением ВАР. Сейчас мониторы, переговорные устройства. Нужно очень быстро общаться и принимать решения по ходу матча. Нет времени для долгих дискуссий. Но мы видим, что они есть. И даже после них вердикты странные.

— Короче, судейский корабль еще не взлетел.

— Это невозможно. Нужно перестроить отбор арбитров, их подготовку. Сейчас как отбирают? Если по принципу «Свой — проходи, чужой — стой» — это одно, если по профессиональным достижениям — другое. У нас все похоже на первый вариант, — приводит слова Хусаинова «Рб Спорт».