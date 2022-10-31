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Защитник «Химок» Никитин об эмоциональности Гониева: «Прекрасно его понимаю»

Защитник «Химок» Никитин поделился мнением об эмоциональности Гогниева
Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Алексей Никитин рассказал о влиянии эмоциональности главного тренера клуба Спартака Гогниева на игроков.

— Влияет на команду столь эмоциональное поведение главного тренера Спартака Гогниева, который и на бровке ведет себя жестко, и на журналиста после удаления набросился?

— Не знаю. Не буду за всех говорить, но на меня нормально его поведение влияет. Он абсолютно искренен в своих эмоциях и не переходит грань. В принципе Спартак Артурович говорит вещи, которые у него на душе. По крайней мере, нам, игрокам. Не знаю, что он говорил журналистам. Но я прекрасно его понимаю, — приводят слова Никитина «Известия».

После поражения от «Динамо» (1:6) Гогниев вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

В этом сезоне «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 9 очками. В следующем матча подмосковный клуб дома примет «Оренбург» 4 ноября.

Источник: https://iz.ru/1418762/aleksei-fomin/v-odnoi-komande-byl-ritual-pisali-na-bumage-svoi-strakhi-i-szhigali
Алексей Никитин
Спартак Гогниев
ФК Химки
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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