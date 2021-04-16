Пять игроков «Спартака» находятся под угрозой дисквалификации перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» в Twitter 16 апреля рассказала о потерях команды накануне матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» и сообщила о тех, кто находится под угрозой дисквалификации на игру 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Встречу с уфимцами из-за дисквалификации пропустят защитники Айртон и Георгий Джикия, а также форвард Александр Соболев.

Также под угрозой перебора карточек находятся сразу пять футболистов. Это вратарь Александр Максименко, защитники Павел Маслов и Андрей Ещенко, полузащитники Роман Зобнин и Алекс Крал.

Джикия, Соболев и Айртон пропустят #СпартакУфа из-за дисквалификации ??



Ещё 5 наших игроков в одной жёлтой от пропуска следующей игры ? pic.twitter.com/bYeDRviqJD — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 16, 2021

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Красно-белые находятся на втором месте в турнирной таблице с 47 очками, опережая на одно очко ЦСКА и «Локомотив». Уфимцы — 15-е (17 очков).

Встреча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск).