Фабрицио Романо: «Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор перейдет в «Лион»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор перейдет в «Лион», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

27 января футболист должен улететь во Францию, чтобы окончательно оформить все бумаги для трансфера.

«Лион» возьмет Изидора в аренду до конца сезона за 750 тысяч евро. Также будет иметь опцию выкупа игрока следующим летом за 5 миллионов евро. Эта опция станет обязательной, если Изидор проведет определенное количество матчей.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.