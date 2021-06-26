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Ивица Олич: «Влашич перерос РПЛ. Ему пора сделать шаг вперед»

13:12
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о полузащитнике армейцев и сборной Хорватии Николе Влашиче.

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«До этого у меня была возможность поработать с Николой только в сборной, но теперь я узнал его качества еще лучше, после того, как потренировал его в ЦСКА. Это топ-спортсмен и большой профессионал, уже несколько сезонов он является одним из лучших футболистов чемпионата России.

Я считаю, что Влашич уже перерос этот чемпионат, ему пора сделать шаг вперед и развиваться дальше. Он отличается от всех футболистов сборной Хорватии, потому что не только знает, как забивать, но и любит контактную борьбу, любит получать мяч, когда на нем висят несколько соперников. В ЦСКА я всегда говорил: «Дайте мяч Николе», потому что он отлично с ним справляется», — приводит Sport HRT слова Олича.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 34 матча за армейцев, на счету полузащитника 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего хорвата в 30 миллионов евро.

24 июня отец Николы Влашича заявил, что его сыну нужен новый вызов.

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