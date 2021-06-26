«Краснодар» проявляет интерес к форварду «Вальядолида»

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Вальядолида» Маркосу Андре, сообщает Diario De Valladolid.

Российский клуб уже контактировал с самим игроком, но пока не делал предложения «Вальядолиду». На 24-летнего бразильца также претендует «Валенсия» и «Осасуна», и Андре больше склоняется к варианту остаться в Испании.

В минувшем сезоне Андре забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах чемпионата Испании.

Его контракт с «Вальядолидом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.