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Лаксальт рассказал о первых днях в «Динамо»

13:12
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Меня встретили очень хорошо. Здесь отличный коллектив, что очень важно для игрока, который приходит в новый клуб. Я пока тренировался по немного другой программе вместе с Моро, поэтому больше общался с ним. После того, как закончатся сборы, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный и мне нравится изучать язык страны, в которой мне предстоит провести часть своей жизни», — сказал Лаксальт в интервью клубному ТВ.

Ранее, 22 июня, стало известно, что 28-летний уругвайский футболист перешел в «Динамо» из «Милана». Лаксальт подписал контракт с бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Лаксальт провел 26 матчей за «Селтик, за который выступал на правах аренды, и забил один гол.

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