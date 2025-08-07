Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

7 августа, 13:53

Иванов судит «Локомотив» и «Спартак», Москалев — ЦСКА и «Рубин»: арбитры матчей 4-го тура РПЛ

Павел Лопатко
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 4-го тура РПЛ в сезоне-2025/26.

Игру «Локомотива» и «Спартака» рассудит Сергей Иванов, встречу «Динамо» (Махачкала) и «Акрона» Ранэль Зияков, матч «Крыльев Советов» и «Балтики» Рафаэль Шафеев.

Владимир Москалев будет работать на игре ЦСКА «Рубин», Евгений Буланов на матче «Ахмат» «Зенит», а Алексей Сухой на встрече «Оренбурга» и «Краснодара».

Игру «Сочи» и «Динамо» (Москва) рассудит Инал Танашев, а «Ростова» и «Пари НН» Сергей Цыганок.

8 августа (пятница)

«Динамо» (Махачкала) «Акрон»: судья Ранэль Зияков. Помощники судьи Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья Максим Перезва; ВАР Ян Бобровский; АВАР Виталий Мешков; инспектор Вячеслав Харламов.

9 августа (суббота)

«Крылья Советов» «Балтика»: судья Рафаэль Шафеев. Помощники судьи Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья Иван Сараев; ВАР Артем Чистяков; АВАР Василий Казарцев; инспектор Виктор Кулагин.

ЦСКА «Рубин»: судья Владимир Москалев. Помощники судьи Дмитрий Сафьян, Артем Перов; резервный судья Егор Егоров; ВАР Андрей Фисенко; АВАР Анатолий Жабченко; инспектор Андрей Иванов.

«Локомотив» «Спартак»: судья Сергей Иванов. Помощники судьи Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья Юрий Карпов; ВАР Кирилл Левников; АВАР Антон Фролов; инспектор Эдуард Малый.

«Ахмат» «Зенит»: судья Евгений Буланов. Помощники судьи Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья Владислав Целовальников; ВАР Сергей Карасев; АВАР Роман Галимов; инспектор Андрей Бутенко.

10 августа (воскресенье)

«Оренбург» «Краснодар»: судья Алексей Сухой. Помощники судьи Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья Кирилл Силантьев; ВАР Виталий Мешков; АВАР Павел Шадыханов; инспектор Алексей Резников.

«Сочи» «Динамо» (Москва): судья Инал Танашев. Помощники судьи Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья Михаил Черемных; ВАР Артур Федоров; АВАР Артем Чистяков; инспектор Сергей Зуев.

«Ростов» «Пари НН»: судья Сергей Цыганок. Помощники судьи Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья Антон Анопа; ВАР Василий Казарцев; АВАР Сергей Карасев; инспектор Сергей Мацюра.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Иванов (судья)
Владимир Москалев
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vadim Ivanov

    Ну и хорошо! Московские клубики не могут без скандалов )):stuck_out_tongue_closed_eyes:

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мы приедем к вам в красном!

    08.08.2025

  • Ю.Ю.

    Да, да, конечно. Прям вас так ненавидят, что ни о чём другом думать не могут. Пора уже свыкнуться с мыслью, что вы не центр вселенной и мир не крутится вокруг вас. Чего только не выдумать ради подтверждения такой теории. Оказывается даже отсутствие красного цвета на Газпром-арене говорит о ненависти к Спартаку. Трындец, конспирология...

    08.08.2025

  • zg

    Однозначно!Таков путь!)

    08.08.2025

  • hovawart645

    Смотрим на игру, мастерство футболистов и отделяем зёрна от плевел)

    08.08.2025

  • zg

    Что есть,то есть,но вера должна быть,иначе нафига смотреть!)

    08.08.2025

  • hovawart645

    Да нет уже веры. Практически никому. Газовые окончательно чемп в шоу превратили.

    08.08.2025

  • zg

    В общем будем поглядеть,но с верой в честность "усов победы"!)

    08.08.2025

  • hovawart645

    Я сперва не верил в версию с большим влиянием буков, но потом, поразмыслив и приняв во внимание, кто у нас стоит за крупнейшим буком, понял, что всё не так уж и фантастично.

    08.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Есть те, кто получают от этого выгоду. Выгода может быть самая разная - от получения средств от конкретных ставок (например, как предположение, Спартак Бальика букмейкеры принимают на победу Балтики ставки с определенным коэф), до глубокой личной неприязни к Спартаку (ЦСКА, ДИНАМО и тп), имея соответствующую власть это делать безнаказанно.

    08.08.2025

  • Ю.Ю.

    Ага. А заодно и Локо с ЦСКА. Мля, трындец, вы свихнулись уже, выискивая во всём и вся происки супротив вас. Я вот тоже терпеть не могу красный цвет. Но к Спартаку это не имеет никакого отношения.

    07.08.2025

  • hovawart645

    Спартак ненавидит. С детства. Всё? Уяснил?

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Красный цвет на Газпром-арене, каким боком?

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Иванов вообще даунито какой-то, прости Господи

    07.08.2025

  • hovawart645

    Прямое отношение - у нас футболом рулит один человек! Который считает себя всемогущим и способен воплощать в жизнь любую дичь! Уж в этом сезоне он вообще берега потерял! Все видят как по беспределу тащат газовых и плющат нефтяных.

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Не, я не пойму, при чём здесь красный цвет на Газпром-арене? Какое это имеет отношение к судейским заказам? Ладно бы Газпром подсуетился запретить красное на Лукойле или РЖД, но у себя дома-то...

    07.08.2025

  • hovawart645

    Ну сам со своими поговори. Теми, кто часто ходит. Они сами тут писали.

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Хренасе! А при чём здесь красный цвет?

    07.08.2025

  • hovawart645

    А кто запрещает красные цвета на Газпром-арене? А?

    07.08.2025

  • hovawart645

    Уж лет пять)

    07.08.2025

  • hovawart645

    Потом вернётся сторицею!)

    07.08.2025

  • Valery I

    это всего лишь фразеологизм о дороговизне двух городов кстати мои дедушка, бабушка и отец жили в Ленинграде до войны

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    ...ну а город Москва самодостаточен и вряд-ли на кого-то плюет (Москва бьет с носка, а Питер все бока повытер...) ------------------------------------------------------ Даже сомнения никогда не возникало в вашей исключительности.

    07.08.2025

  • Valery I

    Лукойлу подвесили соцнагрузку, поскольку больше всего болельщиков но Лукойл извернулся и пользует ситуацию вовсю прикрываясь клубом ВТБ нахрен не нужен Динамо, Петровский парк они застроили, теперь из них сделали балаганчик с шутами для развлечения ВЭБ деньги моет на ЦСКА отняв за долги у Гинера а мой заводской клуб когда-то был Сокол но его почему-то Газпром не содержит хоть город и стоит на огромном газохранилище ну а город Москва самодостаточен и вряд-ли на кого-то плюет (Москва бьет с носка, а Питер все бока повытер...) плевать могут только понаехи которые кричат о понаехах кстати на Невском однажды бабушка тоже верещала по теме

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Извинятся не за что. Скажите, а по какой причине Лукойл спонсирует Спартак, ВТБ - Динамо, а ВЭБ - ЦСКА? И потом, это вовсе не провинциальные амбиции по отношению клубам из столицы. Наоборот, это московские топы десятилетиями смотрели свысока на все клубы из-за МКАДА. И поплёвывали.

    07.08.2025

  • Valery I

    давайте трезво смотреть на ситуацию Газпром - Зенит это команда для одного человека раньше якобы, проект служил для продвижения и рекламы Газпрома в Европе и с треском проваливался после неплохого локального успеха потом УЕФА просто тупо использовал Газпром как дойную корову сейчас же все это превратилось в "забивание баков" москвАчам с помощью двух проходимцев от футбола для удовлетворения провинциальных детских/юношеских амбиций АБМ в СПБ вот как-то не видно желающих после Газпрома поспонсировать Зенит в другой жизни как-то так, уж извините...

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Но ведь, какие-то предположения есть? Вот говорят Спартак засуживают. Причём по заказу. Интересно, а кому это надо? И зачем?

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    В смысле без Алексея Борисовича? Без Газпрома?

    07.08.2025

  • Valery I

    ну согласитесь что без Алексея Борисыча, Зенит просядет и очень конкретно

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    А нынешние властьимущие имеют непосредственное отношение к гегемонии Зенита?

    07.08.2025

  • Valery I

    да нет конечно просто прошло время Спартака как сейчас проходит время Зенита

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Т.е. потеря власти БН никакого отношения к окончанию гегемонии Спартака не имеет?

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Такой ответ вам могут дать органы правопорядка и суд, после расследования уголовного дела. Федорищев же уже озвучивал некие моменты. Наберитесь терпения.

    07.08.2025

  • Valery I

    Спартак сожрали желающие порулить кормушечкой и тупо сделали ширмой для застройки аэродрома заработав триллионы а вот Патрушев юниор или Дюмин как кормовую базу будут распределять??? а она все сужается и сужается

    07.08.2025

  • Valery I

    у Барриоса абонемент

    07.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    да, ни чего не боятся нечестные ушлепаны, с ума уже сходят от безнаказанности. не боятся, что уже миллионы людей посылают проклятия им и их родственникам.

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А я вот смотрел игру Зенит ЦСКА и думал: назначит ли пенальти Чистяков в ворота зенита за то, что Барриос постоянно задерживает Дивеева руками, при подаче углового? Как в рэгби. Самое парадоксальное, что Чистяков это тоже постоянно видел, подходил к Барриосу и что-то говорил. Но тот, разжимал свои объятия на несколько секунд, а потом их снова плотно смыкал на теле Дивеева. Но Чистяков не назначил, не усмотрел, не увидел в этом рэгби ничего криминального. На его усмотрение. А он не захотел.

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Т.е. как после ухода Ельцина? Ушёл Борис Николаевич и чемпионства Спартака прекратились. Стоит ожидать того же?

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всё дело в формулировке "на усмотрение судьи".

    07.08.2025

  • MMT

    Т.е. все дело все таки в паранойе, а не в мании величия. Понятно...

    07.08.2025

  • Valery I

    Вы серьезно думаете что вам "кормушку" подарили навсегда? в нашу то эпоху непотизама? я так думаю что все веселье впереди запасаемся попкорном кстати и у Спартака в любой момент могут отнять Лангепас с азерами

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    А что случится в апреле 30-го? Что за армагеддон нас ожидает?

    07.08.2025

  • Valery I

    так часики то тикают как в шахматах вот в апреле 30го и посмотрим когда снежок сойдет а может и раньше

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Просто для информированности: а от кого поступает "заказ" на судейский беспредел?

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Да ладно. Прям тонуть?

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ликино-Дулево и Куровское делят второе и третье место

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Когда нет заказа, то судить могут все. Абсолютно

    07.08.2025

  • Valery I

    особенно когда проект Газпром-Зенит начинает тонуть как Титаник

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Левников и Иванов????? Ювелирно.

    07.08.2025

  • Valery I

    посмотрим какой заказ взял кооператив Свисток

    07.08.2025

  • Valery I

    похоже Локомотив будут тормозить чтобы не отрывался Карасев увидит в монитор пенальти в зелени кооператив Свисток в деле

    07.08.2025

  • Valery I

    пенальти, пенальти Карасев = пенальти

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Таких никогда и не было.

    07.08.2025

  • MMT

    Слушайте, спартачи, ну кто у вас плохой судья все в курсе. Вы хоть сами скажите, а кто хоть чуть-чуть достоин вас судить? Из тех кто есть.

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Нет ничего более занимательного, чем читать конспирологические выводы КБ и КЗ. Настоящие профессионалы.

    07.08.2025

  • Ю.Ю.

    Иванов со свистком - трындец Спартаку!

    07.08.2025

  • zg

    Главное Соболя,сразу,можно даже со скамейки!)

    07.08.2025

  • zg

    Мне прям интересно,Саламыч покорно ляжет со словами-я только пришла или побычится!)

    07.08.2025

  • Псевдоним

    Так как следующий матч будет с Зенитом то в Спартаке удалят Максименко, Бабича, Станковича и всех болельщиков. Матч 16го августа перенесут на нейтральное поле в Саранск, для этого его и начали готовить заранее.

    07.08.2025

  • Ganimed

    Опять назначили свояка Иванчука, это даже не смешно?! :rage:Если он тоже накосячит, то его поразит Чикунганья пл:face_with_raised_eyebrow:А он это сделает-ничейку.

    07.08.2025

  • Илья858

    Глядя на игру Спартака, ничейка для него будет большим достижением

    07.08.2025

  • hovawart645

    Через тур будет вообще супер-шоу!!! Страшно себе даже представить! Удалений два-три и пенальти три-четыре, с повторами!)))

    07.08.2025

  • sdf_1

    «Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов. ВАР — Кирилл Левников ----------------- Скандал гарантирован

    07.08.2025

  • 199

    Самый популярный это Орехово-Зуево.

    07.08.2025

  • боюсь,что недовольных после матчаЛОКО со СПАРТАКОМ будет много. а что нас ждет через тур,то вообще...жуть!!!

    07.08.2025

  • hovawart645

    Вцелом тур спокойный, за исключением нас с нефтяными.

    07.08.2025

  • zg

    )))Ну да,третье "столетие" будет уже перебором!)))

    07.08.2025

  • lenin.vowa2018

    все запрограммировано. Для Спартака у нас других судей нет! :joy:

    07.08.2025

  • hovawart645

    Наоборот, сейчас уже все предельно ясно-понятно - вас плющат, и понятно кто заказал. Нас надо притормозить, поэтому вероятнее всего по -2. Иванов инквизитор, судит грубо, но результат способен обеспечить. Хотя всегда возможны варианты: вдруг нас на потом оставят - тогда вас снова приплющат грубо. Иванов как раз такой кадр.

    07.08.2025

  • zg

    Глядя на судейство в начале сезона,прогнозы дело неблагодарное,да и вообще уже почти пофигу!Я б даже Казарцеву не удивился!)))

    07.08.2025

  • hovawart645

    Ну все как я и предупреждал - нас судит Иванов! Ждем ничейку. Ну а Карасев будет обеспечивать результат гигимону.

    07.08.2025

  • zg

    Главное на ВАРе лучший судья всея РПЛ-Кирюша,остальное пофигу!:laughing:

    07.08.2025

    • Челестини рассказал, каких молодых игроков он будет подключать к занятиям с основой ЦСКА

    «Спартак» объявил о переходе Мангаша в «Спортинг»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости