Иванов судит «Локомотив» и «Спартак», Москалев — ЦСКА и «Рубин»: арбитры матчей 4-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 4-го тура РПЛ в сезоне-2025/26.
Игру «Локомотива» и «Спартака» рассудит Сергей Иванов, встречу «Динамо» (Махачкала) и «Акрона» — Ранэль Зияков, матч «Крыльев Советов» и «Балтики» — Рафаэль Шафеев.
Владимир Москалев будет работать на игре ЦСКА — «Рубин», Евгений Буланов — на матче «Ахмат» — «Зенит», а Алексей Сухой — на встрече «Оренбурга» и «Краснодара».
Игру «Сочи» и «Динамо» (Москва) рассудит Инал Танашев, а «Ростова» и «Пари НН» — Сергей Цыганок.
8 августа (пятница)
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Вячеслав Харламов.
9 августа (суббота)
«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Артем Перов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Андрей Иванов.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.
10 августа (воскресенье)
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.
«Сочи» — «Динамо» (Москва): судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Мацюра.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2