Иванов судит «Локомотив» и «Спартак», Москалев — ЦСКА и «Рубин»: арбитры матчей 4-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 4-го тура РПЛ в сезоне-2025/26.

Игру «Локомотива» и «Спартака» рассудит Сергей Иванов, встречу «Динамо» (Махачкала) и «Акрона» — Ранэль Зияков, матч «Крыльев Советов» и «Балтики» — Рафаэль Шафеев.

Владимир Москалев будет работать на игре ЦСКА — «Рубин», Евгений Буланов — на матче «Ахмат» — «Зенит», а Алексей Сухой — на встрече «Оренбурга» и «Краснодара».

Игру «Сочи» и «Динамо» (Москва) рассудит Инал Танашев, а «Ростова» и «Пари НН» — Сергей Цыганок.

8 августа (пятница)

«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Вячеслав Харламов.

9 августа (суббота)

«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Артем Перов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Андрей Иванов.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

10 августа (воскресенье)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Сочи» — «Динамо» (Москва): судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Мацюра.

