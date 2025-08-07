Челестини рассказал, каких молодых игроков он будет подключать к занятиям с основой ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, кого из молодых игроков он планирует привлекать к тренировкам с основным составом команды.
— Вы привлекаете к тренировкам с основной командой Артема Пономарчука и Артема Серикова из молодежки. Кого еще будете подтягивать из молодых к основе?
— У нас всегда 5-6 игроков из молодежной команды. Есть Никита Савин, который в пятницу будет играть за молодежку. Есть Лислов и Данилов, которые были с нами. Поэтому мы всегда имеем молодых, на которых опираемся в тренировочном процессе. Они приходят, а потом играют за молодежку.
— Как проходит восстановление Шуманского и Вильягры?
— Восстановление Родриго проходит достаточно хорошо. Он уже работает немного с мячом. Но нужно подождать две недели, чтобы он смог отдавать передачи внутренней стороной стопы без болезненных ощущений. В этой области у него есть дискомфорт. Нужно выждать время.
Шуманский очень хорошо восстанавливается. Он идет по достаточно быстрому плану. Возможно, мы немного сократим период его восстановления. Но минимум 10-14 дней нужно ему на лечение.
— Команду покинул Роша, вместо него на поле выходит Лукин. Как оцените игру Матвея?
— Играет как Лукин, так и Абдудкадыров. Оба молодых футболиста играют очень хорошо. И в нашей непростой ситуации, когда у нас есть определенная нехватка игроков, Матвей и Джамал показывают хорошую самоотдачу. Возможно, у них нет такого большого опыта, какой был у Роши. Но тем не менее они очень хорошо играют в непростой ситуации.
После 3 туров РПЛ ЦСКА с 5 очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице. 9 августа армейцы на своем поле примут «Рубин».
