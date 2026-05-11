Иван Сергеев — о поздравлении «Зенита»: «Приятно. Но я не видел этого поста еще»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал поздравление с днем рождения от «Зенита» после матча бело-голубых с «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ. 11 мая Сергееву исполнился 31 год.

— «Зенит» поздравил тебя после гола «Краснодару».

— Приятно. Но я не видел этого поста еще. В команде поздравили — это главное.

Приятно что поздравили близкие и родственники, остальное не видел. Я еще не брал телефон. Самое важное — с утра позвонили родные и близкие. Спасибо большое, что показал [поздравление «Зенита»]. Я там отыграл три года, большое спасибо.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max