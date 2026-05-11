Лунев — о том, что с Сергеевым приблизили «Зенит» к титулу: «Может, в этот раз юбилей не будут переносить»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев пошутил по поводу возможного чемпионства «Зенита» в сезоне РПЛ-2025/26.

В 29-м туре бело-голубые победили «Краснодар» (2:1) — Лунев отразил за игру несколько опасных ударов, форвард Иван Сергеев забил победный гол на 90+3-й минуте.

— Два бывших футболиста «Зенита» — Лунев и Сергеев — приближают «Зенит» к чемпионству. Есть ли в этом какой-то символизм?

— Может быть, — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ». — Может, юбилей не будут переносить на этот раз. Ладно, это шутка! Хотелось еще Мишаню [Кержакова] поздравить. Или попрощаться. Хочу сказать, что он — мой лучший коллега. Дальнейших ему успехов. Грустное событие.

«Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке. «Краснодар» (63 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, «быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца.

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