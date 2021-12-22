Итог голосования менеджеров при определении лучшего игрока России-2021
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Представляем итог голосования менеджеров.
|
Игрок
|
Упоминания
|
Места
|
|
|
|
|
Очки
|
|
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
4-е
|
5-е
|
|
1. Клаудиньо
|
10
|
2
|
5
|
1
|
1
|
1
|
36
|
2. Матвей Сафонов
|
6
|
3
|
1
|
0
|
2
|
0
|
23
|
3. Арсен Захарян
|
8
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
18
|
4. Сердар Азмун
|
5
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
17
|
5. Игорь Акинфеев
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
17
|
6. Александр Головин
|
6
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
12
|
7. Себастиан Шиманьски
|
4
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
12
|
8. Вильмар Барриос
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
11
|
9. Гамид Агаларов
|
3
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
10
|
10. Артем Дзюба
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
9
|
11. Георгий Джикия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
9
|
12. Матео Кассьерра
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
7
|
13. Хвича Кварацхелия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
6
|
Ярослав Ракицкий
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
6
|
15. Реми Кабелла
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
16. Илья Лантратов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Иван Сергеев
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
18. Самюэль Жиго
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Марио Фернандес
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
20. Даниил Хлусевич
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
21. Игорь Дивеев
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Гжегож Крыховяк
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Виктор Мозес
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
24. Антон Зиньковский
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
25. Арсен Адамов
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
Кристиан Нобоа
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
Данила Прохин
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
Даниил Фомин
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
29. Дмитрий Баринов
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Понтус Альмквист
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Итого
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
240
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