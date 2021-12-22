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Итог голосования менеджеров при определении лучшего игрока России-2021

22 декабря, 23:45
Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Представляем итог голосования менеджеров.

Игрок

Упоминания

Места

Очки

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

1. Клаудиньо

10

2

5

1

1

1

36

2. Матвей Сафонов

6

3

1

0

2

0

23

3. Арсен Захарян

8

1

1

1

1

4

18

4. Сердар Азмун

5

1

2

1

0

1

17

5. Игорь Акинфеев

4

2

1

1

0

0

17

6. Александр Головин

6

0

0

2

2

2

12

7. Себастиан Шиманьски

4

1

0

2

0

1

12

8. Вильмар Барриос

3

0

2

1

0

0

11

9. Гамид Агаларов

3

1

0

1

1

0

10

10. Артем Дзюба

3

1

0

0

2

0

9

11. Георгий Джикия

2

1

1

0

0

0

9

12. Матео Кассьерра

3

1

0

0

0

2

7

13. Хвича Кварацхелия

2

0

0

2

0

0

6

Ярослав Ракицкий

2

0

1

0

1

0

6

15. Реми Кабелла

2

0

0

1

1

0

5

16. Илья Лантратов

1

1

0

0

0

0

5

Иван Сергеев

1

1

0

0

0

0

5

18. Самюэль Жиго

1

0

1

0

0

0

4

Марио Фернандес

1

0

1

0

0

0

4

20. Даниил Хлусевич

2

0

0

0

1

1

3

21. Игорь Дивеев

1

0

0

1

0

0

3

Гжегож Крыховяк

1

0

0

1

0

0

3

Виктор Мозес

1

0

0

1

0

0

3

24. Антон Зиньковский

2

0

0

0

0

2

2

25. Арсен Адамов

1

0

0

0

1

0

2

Кристиан Нобоа

1

0

0

0

1

0

2

Данила Прохин

1

0

0

0

1

0

2

Даниил Фомин

1

0

0

0

1

0

2

29. Дмитрий Баринов

1

0

0

0

0

1

1

Понтус Альмквист

1

0

0

0

0

1

1

Итого

16

16

16

16

16

240

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