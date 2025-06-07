Источник: «Зенит» заплатит «Фламенго» 25 миллионов евро за Жерсона

Полузащитник и капитан «Фламенго» Жерсон перейдет в «Зенит» за 25 миллионов евро, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, «Зенит» сообщил бразильскому клубу, что выплатит отступные за хавбека. В свою очередь, Жерсон уже принял предложение от сине-бело-голубых и покинет «Фламенго».

В этом сезоне на счету 28-летнего бразильца 25 матчей, в которых он отметился 1 голом и 4 результативными передачами.