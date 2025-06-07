Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

7 июня, 21:22

Мостовой пошутил, что его штаб готов возглавить ЦСКА в случае ухода Николича

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит. Готов ли я возглавить ЦСКА? Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все! Кто мы? Я и мой штаб — нас много (Смеется.)», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что тренер армейцев уже попрощался с некоторыми футболистами.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Читайте также
Галлямов раскритиковал журналистку за ранний звонок
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию
Начальник управления Генштаба РФ Сарваров погиб при взрыве в Москве. Что известно
Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет
Кержаков украл у Дзюбы рекорд, «забив» 20 лет спустя, Карпину предложили вызвать в сборную обоих. Что происходит с историческим бомбардирским рекордом
SC рассказал о планах Зеленского использовать кредит ЕС для побега с Украины
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Mikhaylov

    Еще впереди осеннее оострение и статей можно будет понаписать

    08.06.2025

  • Фирсыч

    Пропил, наверное.

    08.06.2025

  • Мне Саня напомнил остапа Бендера когда он деньги собирал детям сиротам.Спрашивал "Много тут наших?" Осталось добавить заграница нам поможет

    08.06.2025

  • Начальник штаба

    08.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Хотел бы возглавить футбольный клуб, давно бы возглавил. Вторая лига большая. Нашёл бы дилетантов, которые его продписали бы. Но, ему подавай только РПЛ!!!

    08.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Наоборот. Вместо мозгов у него в голове ЦАРЬ.

    08.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Шутка это назвать Мостового тренером. При чём, чёрная шутка. Карьеры то нет.

    08.06.2025

  • kim-1965

    Вроде, старый уже, а царя в голове как не было, так и нет - всё придуривается...

    08.06.2025

  • Valery Petrukhin

    Сознаётся впечатление, что он готов даже толчок возглавить, лишь бы где-нибудь засветиться!:rage::rage::rage:

    08.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Но у меня и нужной лицензии нет. ==================================== Что бы тренировать ЦСКА нужна особая индивидуальная лицензия? Или Мостовой не говорил, что получил лицензию и готов возглавить любой клуб РПЛ? Не ниже.

    08.06.2025

  • novick

    Мост конечно сравним с Ротенбергом, правда за спиной нет папы с другом.

    08.06.2025

  • capitan76

    "нас много... в Кащенко"))

    08.06.2025

  • xxx xxx

    будет супер!

    08.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Как нет лицензии?!)

    08.06.2025

  • kbakyxa

    и это прекрасно - пошутили в цска

    08.06.2025

  • kbakyxa

    что то шутки все одинаковые

    08.06.2025

  • Berkut-7

    Тренерская карьера Мостового одна сплошная шутка.

    07.06.2025

  • Андрей Капустин

    Если Мостовой возглавит Цска-то это будет Спартак-2!

    07.06.2025

  • Исаев-Штирлиц

    ..ппц...у этого клоуна еще и штаб свой

    07.06.2025

  • Millwall82

    фриков много, он, Бубнов, Дзюба, Отарик, Борзыкин, Олег Монгол, Руки-Базуки, Александр Емельяненко, Дацик и весь медиафутбол, все они коллеги Царя. ЦСКА проще Николичу зарплату поднять, чем держать такое количество клоунов) правда ни одного из них нет лицензий, ну с Ходынки будут управлять ЦСКА, в перерывах между стенд-апами.

    07.06.2025

  • Илья858

    Хуже Мостового будет только Губерниев

    07.06.2025

  • Mick Shelby

    Клич Мостового - Всегда я готов!

    07.06.2025

  • выдр

    "Мы, Александр Единственный.."

    07.06.2025

  • Андрей Недобрый

    А в штаб входят-жена ,детишки ,песель и пара котеек..

    07.06.2025

  • zg

    Дык ты получи её(лицензию),а уж потом трынди!

    07.06.2025

  • NF

    Если честно, такие "субъекты" со своим особым видением мира рано или поздно достают адекватных людей и не веселят их даже ради прикола.

    07.06.2025

  • Степочкин

    Саша, возглавьте уже наконец Спорт-Экспресс или Матч ТВ с вашей командой.

    07.06.2025

  • Burah

    Смешно пошутил!

    07.06.2025

    • Черчесов прокомментировал информацию о включении в список тренеров на замену Николичу в ЦСКА

    Источник: «Зенит» заплатит «Фламенго» 25 миллионов евро за Жерсона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости