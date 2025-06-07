Мостовой пошутил, что его штаб готов возглавить ЦСКА в случае ухода Николича

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит. Готов ли я возглавить ЦСКА? Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все! Кто мы? Я и мой штаб — нас много (Смеется.)», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что тренер армейцев уже попрощался с некоторыми футболистами.