Источник: «Фламенго» достиг соглашения с «Динамо» о переходе Карраскаля

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль переходит во «Фламенго», сообщает журналист Фабрисио Лопес.

Клубы достигли договоренности о трансфере хавбека за 13 миллионов евро.

5 июня сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать контракт с 27-летним колумбийцем до начала клубного чемпионата мира 14 июня.

Контракт Карраскаля с «Динамо» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 8 мячей и сделала 5 голевых пасов в 35 матчах.