Источник: «Зенит» готов сделать выгодное предложение по Кастельяносу из «Лацио»

Форвард «Лацио» Валентин Кастельянос является приоритетной целью «Зенита» на трансферном рынке, сообщает журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить очень выгодную цену за футболиста, однако «Лацио» не хочет расставаться с нападающим в летнее трансферное окно, опасаясь не успеть найти для него замену.

Кастельянос играет за «Лацио» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он забил 14 голов и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 26-летнего аргентинца с итальянским клубом рассчитан до лета 2028-го.