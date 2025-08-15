Футбол
15 августа, 17:30

Источник: «Зенит» готов сделать выгодное предложение по Кастельяносу из «Лацио»

Алина Савинова

Форвард «Лацио» Валентин Кастельянос является приоритетной целью «Зенита» на трансферном рынке, сообщает журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить очень выгодную цену за футболиста, однако «Лацио» не хочет расставаться с нападающим в летнее трансферное окно, опасаясь не успеть найти для него замену.

Кастельянос играет за «Лацио» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он забил 14 голов и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 26-летнего аргентинца с итальянским клубом рассчитан до лета 2028-го.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ
  • hovawart645

    А ты знаешь, что будет строиться вторая кукурузина в Лахте? Газпром всё свернул, всё строительство. А должен был два МГ строить. Не вкладывают частники ничего. Рассказал бы я, как и что строили, сколько имели "частники" и с чего, да нельзя здесь... В среду сидел с ребятами на Старом Арбате, рассказывали как "Лёша хочет в Тамбов", да вынужден сидеть и дальше... А очень хочет. Ну понятно, что разгребать свои конюшни ох как не хочется.

    15.08.2025

  • Степочкин

    Ты когда изучаешь что-то, так читай не только то что хочется. Газпрому сделали налоговое послабление в связи с тем что остаовлена прокачка газа в Европу по известным всем событиям. Газпром сам с 2023г рекомендовал не выплачивать дивиденды частным акционерам компании. Но при этом это не мешает частникам Газпрома соддержать клуб)), они же не нищие... и при этом активно пользоваться брендом Газпром в целях рекламы, ведь на 49,7% там частная доля, так что реклама Газпрома и в интересах частников. Не вижу ничего странного в этом. Лукойл качает нефть из природных ресурсов России и успешно продавала в том числе и в Чехию , которая из нее же поставляла топливо Украине в том числе. Продает ГСМ из нефти российских недр. Так что все верно , сколько продал - столько и заплати налогов. Газпром продает меньше, при этом природный газ несравнимо затратнее хранить, чем нефть. Все четко и справедливо. Думаю там без нас разберутся сколько с кого брать налогов..

    15.08.2025

  • hovawart645

    Лукойл налог НДПИ платит, а Газпрому отменили! За год это 600 млрд. Это наши с тобой деньги! И ещё раз объясняю - Газпром ведёт себя как барыга: когда доходы - он частный, всё в дивиденды! А как накосячил и убытки полезли, так он государственный - от налогов освободите и бабки детей и пенсионеров ФНБ им дайте! А Миллер на них себе футболёров скупает.

    15.08.2025

  • Степочкин

    А бывший гос Лукойл нефть бесконечно бесплатно качает из российских народных недр?) Тебе ли не пофиг сколько там частники Газпрома готовы заплатить за игрока? Тут вопрос на кой им форвард вообще нужен. Там перебор на лавке.

    15.08.2025

  • Millwall82

    лучше Сарри. Топ-тренер, хотя титулов негусто. Тренер-тактик. Один минус, южанин-неаполитанец со всеми вытекающими. В Италии это оскорбление.

    15.08.2025

  • Leonard Leonard

    Всё не поняли что забрасывая всех деньгами чемпионат не выиграть.

    15.08.2025

  • Myrd

    Под БПЛ-музон от укро-фашистов в России, питерские футболоманы заказывают аргентинское.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Его цена на ТМ 25 лямов. Значит, предложать под 40! Откуда деньги, Зин? То бишь Лёш?! Налоги не платит, газ бесплатно качает, но игроков покупает!

    15.08.2025

