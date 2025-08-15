Пименов сообщил, что покинул «Крылья Советов»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов сообщил об уходе из клуба.

«Всем огромное спасибо! Роберту Тер-Абрамяну огромное спасибо за то, что поверил в меня, тренерскому штабу, офису, игрокам — за теплый прием!» — сказал Пименов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что функционер покинет свою должность 15 августа.