15 августа, 17:08

Барко рассказал, в чем будет преимущество «Спартака» в матче с «Зенитом»

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

Игра пройдет в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по местному времени.

«И мы, и «Зенит» стартовали не лучшим образом. У нас четыре очка, у соперника — пять. Наше преимущество в том, что играем дома. Болельщики «Спартака» точно заслужили увидеть в субботу победу. Сделаем все для этого! После такого начала сезона у фанатов есть все основания критиковать команду. Но, поверьте, главные критики сейчас — мы сами», — приводит пресс-служба красно-белых слова Барко.

Опрос: какой клуб самый популярный &laquo;Спартак&raquo; или &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; итоги голосования.«Спартак» — самый популярный клуб России. Но «Зенит» уже совсем рядом

Аргентинец отметил, что игроки московской команды работают изо всех сил и очень хотят набрать три очка в матче с питерцами.

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
  • Аз есмь

    Не стоит надувать щёки. Ничего этот Спартак не покажет. Ничья будет для них огромным достижением.

    15.08.2025

  • knight templar

    Если сыграют, как в прошлом году когда Спартак просто придавил бомжей к их воротам, то да будет. Для этого все должны сыграть как мартинсы

    15.08.2025

  • Diman_madridista

    0-5 вы получите от Зенита, и все ваши заявления о болельщиках выглядят как издевательство над этими самыми болельщиками

    15.08.2025

  • ФОКСИ

    Трусы не порви.....

    15.08.2025

  • александр п

    Вы уже столько проиграли дома, что лучше помолчать!. А потом, какое Тушино дом? Тарасовка, Сокольники, стадион им. Ленина(Лужники) -это дом.

    15.08.2025

  • Кабанчик

    Барко, приди в себя. На тебя надеются. Пора показать яркую игру, забить гол и отдать пару голевых. Надо брать инициативу и ответственность на себя. Что со штрафными? Один гол забил год назад, остальное все мимо. Умеешь же бить надо тренировать этот компонент усиленно. Надеюсь Барко себя с Зенитом покажет

    15.08.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
