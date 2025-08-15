Барко рассказал, в чем будет преимущество «Спартака» в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

Игра пройдет в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по местному времени.

«И мы, и «Зенит» стартовали не лучшим образом. У нас четыре очка, у соперника — пять. Наше преимущество в том, что играем дома. Болельщики «Спартака» точно заслужили увидеть в субботу победу. Сделаем все для этого! После такого начала сезона у фанатов есть все основания критиковать команду. Но, поверьте, главные критики сейчас — мы сами», — приводит пресс-служба красно-белых слова Барко.

Аргентинец отметил, что игроки московской команды работают изо всех сил и очень хотят набрать три очка в матче с питерцами.

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.