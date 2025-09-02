Источник: «Зенит» готов отпустить Педро в «Аль-Иттихад» зимой, бразилец хочет сейчас

«Зенит» договорился с «Аль-Иттихадом» о переходе форварда Педро, сообщает журналист Санти Ауна.

По данным источника, российский клуб хочет сохранить игрока до зимы, сам бразилец настаивает на текущем трансферном окне.

Ранее стало известно, что «Зенит» получил предложение «Аль-Иттихада» по переходу Педро.



19-летний бразилец играет за сине-бело-голубых с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 9 матчах сделал 1 результативную передачу.