«Спартак» объявил о продлении контракта с Литвиновым до 2029 года

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов продлил контракт с клубом до 2029 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

Предыдущий контракт 24-летнего россиянина истекал летом 2026-го.

Литвинов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 6 мячей и сделал 7 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.