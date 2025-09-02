Литвинов — о продлении контракта со «Спартаком»: «Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб»

Защитник Руслан Литвинов поделился эмоциями от продления контракта со «Спартаком».

Новое соглашение 24-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до 2029 года.

«Продление контракта — особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность. Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех — и все за одного!» — приводит слова Литвинова пресс-служба «Спартака».

Литвинов является воспитанником «Спартака». Он провел за московский клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.