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Источник: «Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком»

Руслан Минаев
Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» планирует обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку хавбеку Венделу в матче с «Факелом» (2:0) в 20-м туре РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун.

Отмечается, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями со стороны фанатов воронежского клуба, на которые вовремя не отреагировала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.

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Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС. Также бразильцу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 16 марта. Начало — в 19.45 мск.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел.Вендел подставил команду перед матчем со «Спартаком». Бразильцу уже плевать на «Зенит»?
Источник: Чемпионат
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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Рубин

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