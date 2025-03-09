Источник: «Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком»

«Зенит» планирует обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку хавбеку Венделу в матче с «Факелом» (2:0) в 20-м туре РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун.

Отмечается, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями со стороны фанатов воронежского клуба, на которые вовремя не отреагировала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.

Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС. Также бразильцу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 16 марта. Начало — в 19.45 мск.