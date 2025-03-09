Деменко не верит, что Мостовой станет тренером

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Максим Деменко поделился мнением о перспективах Александра Мостового стать тренером.

«То, что Мостовой станет тренером какой-то команды, все это так и останется на уровне разговоров. Понятно, что через год-два ситуация может поменяться, могут позвать, может, кому-то нравится Мостовой, его стиль. Зачастую так и бывают, что в команды так приглашают. Клубы первой лиги не отказались бы от Мостового. Например, Мостовой бы мог быть главным тренером, а в помощниках у него был бы Дмитрий Хохлов. Вот такая пара. Или с тем, с кем он дружит. Зря Мостовой говорит, что ему не по статусу работать в первой лиге. Если зовут, то надо соглашаться, с чего-то начинать. Почему бы даже во вторую лигу не пойти. Но это мнение Мостового, он же может его высказывать», — приводит слова Деменко Legalbet.

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.