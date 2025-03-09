Сапета: «Глебов и Фомин — одна из лучших пар полузащитников в РПЛ»

Бывший футболист «Динамо» Александр Сапета поделился мнением о трансфере полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московский клуб.

«Глебов однозначно усилит «Динамо». Конкуренция в центре поля будет больше, это позитивно скажется на команде. Глебов и Фомин — одна из лучших пар полузащитников в РПЛ. Главное, чтобы Глебова хорошо приняли в команде. Первый тур после перерыва «Динамо» смазало, но теперь выпрямилось. Ждем, что команда будет прибавлять», — приводит слова Сапеты Metaratings.ru.

После 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 39 очками.