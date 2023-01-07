Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:41

Источник: Вендел может покинуть «Зенит»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вендел может в скором времени покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Metaratings.ru.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

По информации источника, 25-летний бразилец уже обсудил свое будущее с руководством «Зенита». Сине-бело-голубые не рассматривают вариант с расторжением контракта, рассчитывая только на продажу полузащитника. Сообщается, что к бразильцу уже есть интерес от других команд.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Вендел провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
В США пообещали побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву
The Telegraph сообщила о нарушении Макроном военного табу
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Politico предрекла европейцам плохие новости из-за коронавируса
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Точилин заявил, что не получал предложения войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»
«Зенит» возьмет двух новичков, «Реал» может расстаться с Азаром, Бальбуэна останется в «Динамо»?
«Динамо» ждет Бальбуэна 1 июня. К парагвайцу есть интерес в Бразилии и Испании
Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»
Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки «Торпедо» на сборах
Президент «Коринтианса» заявил, что Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук — о будущем Дзюбы: «Про переход в «Нижний Новгород» — это бред»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости