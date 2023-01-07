Источник: Вендел может покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел может в скором времени покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Metaratings.ru.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

По информации источника, 25-летний бразилец уже обсудил свое будущее с руководством «Зенита». Сине-бело-голубые не рассматривают вариант с расторжением контракта, рассчитывая только на продажу полузащитника. Сообщается, что к бразильцу уже есть интерес от других команд.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Вендел провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.