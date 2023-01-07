Источник: «Ахмат» интересуется ивуарийским вингером Гбамбле
«Ахмат» ведет переговоры о подписании вингера «Целе» Нене Джуниора Гбамбле, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 20-летний ивуарийский футболист готов к переезду в Россию. Вероятность закрытия сделки довольно велика.
Срок действующего контракта Гбамбле с «Целе» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. В нынешнем ссезоне Гбамбле провел за «Целе» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 17 матчах.
Источник: РБ Спорт
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|35
|
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|
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|5
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|
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|4
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|
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|4
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|
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|17
|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
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|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
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|3
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