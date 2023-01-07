Источник: «Ахмат» интересуется ивуарийским вингером Гбамбле

«Ахмат» ведет переговоры о подписании вингера «Целе» Нене Джуниора Гбамбле, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 20-летний ивуарийский футболист готов к переезду в Россию. Вероятность закрытия сделки довольно велика.

Срок действующего контракта Гбамбле с «Целе» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. В нынешнем ссезоне Гбамбле провел за «Целе» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 17 матчах.