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Орещук — о будущем Дзюбы: «Про переход в «Нижний Новгород» — это бред»

Мария Гусева
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Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал будущее нападающего Артема Дзюбы.

«Про переход в «Нижний Новгород» — это бред. Кто вам такое сказал? Это неправда, — цитирует Betonmobile Орещука. — В «Нижнем Новгороде» есть условие, по которому футболистов старше 28 лет даже не рассматривают. Это условие губернатора области. И это относится к любому игроку, даже Дзюба не будет рассматриваться, губернатор настоял на этом. В клубе есть четкое понимание, как развиваться, в том числе не брать возрастных футболистов.

Про переход в «Рубин» не сильно верится. Если бы там остался Слуцкий, то еще можно было бы обеим сторонам рассмотреть предложение. А если есть предложение из «Сивасспора», то, конечно, ему надо ехать. Не думаю, что у него есть другие варианты. А без футбола оставаться тоже нельзя".

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: Betonmobile.ru
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