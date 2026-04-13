Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Воробьев должен пойти на уступки по контракту, как и мы»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по контракту нападающего Дмитрия Воробьева.

«У нас все в рабочем режиме. Какие-то шаги после матча будут, договариваемся. Если его устроят условия, подпишет. Нет — не подпишет. Будем делать выводы. Никто из других команд не обращался. Но я знаю, что интерес к нему есть. Воробьев должен пойти на уступки, как и мы — переговорный процесс», — сказал Ульянов «СЭ».

Воробьев в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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