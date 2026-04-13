AfricaFoot: «Ростов» интересуется форвардом «Сочи» Камано

«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Сочи» Франсуа Камано, сообщает AfricaFoot.

По данным источника, трансфер может состояться в летнее межсезонье.

Контракт 29-летнего гвинейца с «Сочи» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 на счету Камано 14 матчей, два гола и один результативный пас.

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