Газизов: «Юра Борисов — один из любимых актеров»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал одного из своих любимых актеров.

— Можно сказать, что Юра Борисов — один из любимых актеров. Но не самый любимый.

— Что значит для России номинация нашего актера на «Оскар»?

— Любая номинация и любая победа моих соотечественников для меня — большое достижение моей страны, в которой я проживаю. Естественно, я искренне радуюсь за это. И это говорит о том, что люди в нашей стране — очень одаренные и могут очень много. Я очень рад, что живу в своей стране.

— И все же как вам Юра Борисов?

— Об искусстве пусть говорят критики. Я могу сказать только как человек, потребляющий этот продукт: мне нравится и все.

— «Анору» еще не смотрели?

— Нет, но собираюсь, — цитирует Газизова «РБ Спорт».