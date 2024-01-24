Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:51

Источник: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

24-летний защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 24-летний игрок заинтересовался переходом в питерский клуб, так как не получил конкретных предложений из Европы. Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Тем не менее вероятность переходи защитника в «Зенит» остается высокой.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» намерен заключить с Тикнизяном контракт на 5 лет, зарплата — 1,2 миллиона евро в год. Переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии. Также информировалось, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подвердил переговоры с сине-бело-голубыми по Тикнизяну.

В сезоне-2023/24 армянский футболист сыграл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Наир Тикнизян. Тикнизян в «Зените» — шок и огромный риск для всех. Кроме «Локомотива»
Источник: Metaratings
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
«Услышал от игрока на поле: «Закрой рот, обезьяна». Ударил его: «Дружище, больше так не говори!» Помните Люка Зоа?
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Давила объяснил причины неудачной первой части сезона для ЦСКА
Давила недоволен своим игровым временем в ЦСКА: «Ожидания от трансфера были другими»
Давила — об информации о возможном переходе в «Сельту»: «Со мной никто не связывался»
Борис Ротенберг заявил, что Нобоа останется в «Сочи»
Давила — о самовыкупе у «Леона»: «Не было мысли взять деньги ЦСКА и пропасть»
Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давила объяснил причины неудачной первой части сезона для ЦСКА

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Браги» Джало
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости