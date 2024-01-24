Источник: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»

24-летний защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 24-летний игрок заинтересовался переходом в питерский клуб, так как не получил конкретных предложений из Европы. Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Тем не менее вероятность переходи защитника в «Зенит» остается высокой.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» намерен заключить с Тикнизяном контракт на 5 лет, зарплата — 1,2 миллиона евро в год. Переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии. Также информировалось, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подвердил переговоры с сине-бело-голубыми по Тикнизяну.

В сезоне-2023/24 армянский футболист сыграл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.