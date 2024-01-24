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Сегодня, 11:45

Давила объяснил причины неудачной первой части сезона для ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Виктор Давила.
Фото Александр Федоров

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» объяснил причины не слишком удачного выступления команды в первой части сезона. После 18 туров РПЛ армейцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

— Если не ошибаюсь, за несколько туров до зимней паузы мы шли на третьем месте и приближались к лидерам. Но не повезло перед ноябрьской международной паузой. Сыграли вничью с «Факелом», который спасся на последних минутах. И после этого нас начало штормить: выиграли у «Ростова», но проиграли два важнейших матча «Динамо» и «Краснодару»... Кажется, мы попали в такую зону турбулентности, где не хватало стабильности, — сказал Давила.

Возобновит сезон ЦСКА домашним матчем с «Оренбургом», который предварительно намечен на 3 марта.

Виктор Давила. Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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