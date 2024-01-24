«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Браги» Джало

С лета 2023 года «Краснодар» следит за вингером Альваро Джало из «Браги», сообщает Legalbet.

По данным источника, краснодарский клуб планирует усилить позицию вингера, эта цель является приоритетной. За Джало «Брага» хочет выручить от 12 до 15 миллионов евро.

Летом 2023 года из «Браги» в «Краснодар» перешел защитник Витор Тормена.

В текущем сезоне 24-летний Джало сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.