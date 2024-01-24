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Сегодня, 11:56

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Браги» Джало

Ана Горшкова
Корреспондент
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С лета 2023 года «Краснодар» следит за вингером Альваро Джало из «Браги», сообщает Legalbet.

По данным источника, краснодарский клуб планирует усилить позицию вингера, эта цель является приоритетной. За Джало «Брага» хочет выручить от 12 до 15 миллионов евро.

Летом 2023 года из «Браги» в «Краснодар» перешел защитник Витор Тормена.

В текущем сезоне 24-летний Джало сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Legalbet
ФК Брага
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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И К Ж
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