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Сегодня, 12:36

Источник: Тикнизян близок к переходу в «Зенит» за 8 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что «Зенит» заплатит за игрока сборной Армении 8 миллионов евро. Кроме того, 10 процентов с перепродажи защитника получит ЦСКА, из которого он перешел в «Локомотив» в 2021 году.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

В январе сообщалось, что в услугах 24-летнего защитника заинтересованы итальянские и испанские клубы.

Источник: https://t.me/karpinside/30211
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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