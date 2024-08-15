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Сегодня, 16:46

Колосков: «Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду РПЛ. Пора задуматься о другом векторе развития»

Зарина Халимхонова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

Ранее комментатор Констанин Генич сообщил, что форвард в ближайшее время может пополнить состав «Крыльев Советов».

«Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду премьер-лиги. Ему пора задуматься о другом векторе развития своей карьеры. Он опытный футболист, многое знает. Конечно, себе нужно искать другое применение. Я не брат и не сват, поэтому не знаю, какая бы ему подошла роль. В футбол он играл хорошо. Что он еще умеет — не знаю», — сказал Колосков «СЭ».

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее продюсер комедийного сериала «Бедный олигарх» Сарик Андреасян в комментарии «СЭ» рассказал о съемках футболиста в кино.

Артем Дзюба
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Источник: стали известны условия контракта Дзюбы в случае перехода в «Крылья Советов»

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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17.08 17:00
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