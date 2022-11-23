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Сегодня, 11:58

Источник: «Спартак» интересуется защитником Хоакимом из «Куябы»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоаким Энрике.
Фото AssCom Dourado

Защитник «Куябы» Хоаким Энрике может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Хорхе Никола.

По сведениям источника, на 23-летнего бразильца претендует «Спартак». Московский клуб готов предложить за игрока 4 млн евро. Также защитником интересуется «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и некоторые итальянские клубы.

В минувшем сезоне Хоаким провел 28 матчей за «Куябу», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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