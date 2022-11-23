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Сегодня, 11:22

В «Урале» намерены продлить контракты с Кулаковым и Бикфалви, а также выкупить Помазуна у ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб намерен продлить контракты с защитником Денисом Кулаковым и полузащитником Эриком Бикфалви, а также выкупить контракт вратаря Ильи Помазуна у ЦСКА.

«И с Кулаковым, и с Бикфалви еще будут контракты, с Кулаковым мы точно заключим. Что касательно Помазуна, то решение будет зависеть от цены. Выкупать можно хоть кого, но какая цена поступит от ЦСКА — мы не знаем. Конечно, нам бы хотелось выкупить», — приводит слова Иванова ТАСС.

В нынешнем сезоне 34-летний Бикфалви провел в составе «Урала» 17 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу, 36-летний Кулаков сыграл 11 матчей и отдал одну результативную передачу. 26-летний Помазун отыграл 19 матчей, пропустил 30 мячей и четыре раза отстоял на ноль.

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/16402575
Денис Кулаков
Илья Помазун
Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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