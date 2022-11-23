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Сегодня, 13:03

Гончаренко опроверг информацию о конфликте с Уруновым

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заявил, что у него не было конфликта с полузащитником Остоном Уруновым. 25 октября команда из Екатеринбурга объявила о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.

«Что касается Остона, надо понять, что футбол — это командный вид спорта, и здесь свое эго нужно подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у этого игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил. В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду, тем более что на его позиции достаточно высокая конкуренция», — цитирует специалиста ТАСС.

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

Источник: https://tass.ru/sport/16403839
Остон Урунов
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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Локомотив

 16 1 3
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