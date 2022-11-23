Гончаренко опроверг информацию о конфликте с Уруновым

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заявил, что у него не было конфликта с полузащитником Остоном Уруновым. 25 октября команда из Екатеринбурга объявила о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.

«Что касается Остона, надо понять, что футбол — это командный вид спорта, и здесь свое эго нужно подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у этого игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил. В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду, тем более что на его позиции достаточно высокая конкуренция», — цитирует специалиста ТАСС.

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.