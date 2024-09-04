Источник: «Спартак» и «Краснодар» не пришли к соглашению по трансферу Кордобы

«Спартак» и «Краснодар» не смогли договориться о переходе форварда «быков» Джона Кордобы, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, стороны вели переговоры о переходе за сумму в районе 10-15 миллионов евро. Отмечается, что Кордоба, чей контракт с «Краснодаром» истекает летом 2025-го, хочет заключить самое выгодное соглашение в статусе свободного агента.

4 сентября журналист Пипе Сиерра утверждал, что «Краснодар» принял предложение «Спартака» в 16 миллионов евро за 31-летнего колумбийца.

За быков Кордоба выступает с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 результативные передачи.