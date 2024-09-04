Источник: «Краснодар» принял предложение «Спартака» о переходе Кордобы за 16 миллионов евро

«Краснодар» согласился на трансфер нападающего Джона Кордобы в «Спартак», сообщает журналист Пипе Сиерра.

По данным источника, красно-белые заплатят за 31-летнего колумбийца 16 миллионов евро. Отмечается, что московский клуб еще не договорился с игроком об условиях личного контракта. Стороны находятся в процессе переговоров.

Ранее сообщалось о желании игрока покинуть «Краснодар» до конца лета.

Контракт Кордобы и «Краснодара» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

За быков нападающий выступает с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 результативные передачи.