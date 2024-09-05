Махачкалинское «Динамо» во время паузы в чемпионате сыграет товарищеский матч с клубом РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате России на игры национальных сборных.

«Наши планы на паузу? Работать и тренироваться, конечно. (Смеется.) Думаю, сыграем товарищеский матч с одной из команд РПЛ, договоренности есть. Скоро объявим», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

После 7 туров «Динамо» с 8 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.