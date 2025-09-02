Источник: «Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику

«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе защитника турецкого клуба Александера Джику, информирует A Spor.

По информации источника, сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. Ранее турецкий журналист Серкан Хамзаоглу сообщал, что 31-летний ганец отказался от перехода в «Спартак» из-за нежелания жены переезжать в Россию.

В сезоне-2024/25 Джику в 38 матчах за турок забил 1 гол. Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2026 года.

Также Джику играл за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.